Международный турнир по современному пятиборью может пройти в Москве в 2019 году

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции ЭвербергомСпорт 18 мая, 15:34
Выставка произведений Тициана, Тинторетто, Веронезе откроется в Пушкинском музее в июнеНовости партнеров 18 мая, 15:33
Источник: комитет Госдумы утвердил кандидатуру Анатолия Антонова на пост посла РФ в СШАПолитика 18 мая, 15:30
Трамп назвал скандал вокруг приписываемых ему связей с РФ "величайшей охотой на ведьм"Международная панорама 18 мая, 15:25
Андрей Звягинцев представил на Каннском фестивале новый фильм "Нелюбовь"Культура 18 мая, 15:23
Жители Иркутской области выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для БайкалаВ стране 18 мая, 15:23
Путин: доля современных вооружений в ВКС РФ к концу 2017 года должна составить 68%Армия и ОПК 18 мая, 15:21
Страна Ундория: как России вернули статус динозавровой державыВ стране 18 мая, 15:18
Почти 90% машин скорой помощи в РФ оснащены аппаратурой ГЛОНАССОбщество 18 мая, 15:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) намерена провести в Москве международный турнир в 2019 году. Об этом заявил ТАСС президент ФСПР Вячеслав Аминов.
В 2016 году в Москве прошел чемпионат мира по современному пятиборью.
"Нам крайне важно провести международное соревнование в Москве. Я, как вице-президент международной федерации, имею возможность привезти в Россию международный чемпионат, а провести его хочется именно на новом международном пятиборном комплексе "Северный". Если строители дадут гарантию, что объект будет готов к концу 2018 года, то тогда мы поставим вопрос о проведении международного соревнования здесь. Какое соревнование, пока не знаю", - заявил Аминов.