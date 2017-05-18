Международный турнир по современному пятиборью может пройти в Москве в 2019 году

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) намерена провести в Москве международный турнир в 2019 году. Об этом заявил ТАСС президент ФСПР Вячеслав Аминов.

В 2016 году в Москве прошел чемпионат мира по современному пятиборью.

"Нам крайне важно провести международное соревнование в Москве. Я, как вице-президент международной федерации, имею возможность привезти в Россию международный чемпионат, а провести его хочется именно на новом международном пятиборном комплексе "Северный". Если строители дадут гарантию, что объект будет готов к концу 2018 года, то тогда мы поставим вопрос о проведении международного соревнования здесь. Какое соревнование, пока не знаю", - заявил Аминов.