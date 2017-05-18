Призер чемпионата России штангист Харченко отстранен из-за положительной допинг-пробы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Допинг-проба российского штангиста Виктора Харченко дала положительный результат, спортсмен временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В анализе Харченко было обнаружено запрещенное вещество туринабол. IWF отстранила россиянина на время расследования.

Харченко является бронзовым призером чемпионата России 2016 года в весовой категории до 85 кг. На чемпионате Европы - 2016 он стал пятым.