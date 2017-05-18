"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции Эвербергом

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт на один год с нападающим сборной Швеции Деннисом Эвербергом. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

В настоящий момент форвард выступает в составе сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею.

"Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки. Он - настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы", - цитирует пресс- служба генерального менеджера клуба Виктора Шалаева.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий выступал в чемпионате Швеции в составе клуба "Вёкше" и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности "+14". В сезонах-2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в клубе Национальной хоккейной лиги "Колорадо", а также командах Американской хоккейной лиги "Лэйк Эри Монстрс" и "Сан- Антонио Рэмпэдж".