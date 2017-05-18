Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Авангард" заключил контракт с хоккеистом сборной Швеции Эвербергом

Спорт
18 мая, 15:34 UTC+3 ОМСК ОМСК 18, мая. /ТАСС

В прошедшем сезоне нападающий выступал в чемпионате Швеции в составе клуба "Векше"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Деннис Эверберг (в центре)

Деннис Эверберг (в центре)

© EPA/SASCHA STEINBACH

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт на один год с нападающим сборной Швеции Деннисом Эвербергом. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

В настоящий момент форвард выступает в составе сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею.

"Благодаря своим габаритам и скорости Эверберг должен уверенно вписаться в игровую модель Андрея Скабелки. Он - настоящий универсал, может отработать в обороне, держать силовую борьбу и создавать сопернику проблемы на пятачке. Рост и вес позволяют ему противостоять защитникам, которым бывает непросто сдвинуть его с пятака. Также необходимо отметить культуру паса и игровой интеллект, свойственные представителям шведской хоккейной школы", - цитирует пресс- служба генерального менеджера клуба Виктора Шалаева.

В прошедшем сезоне 25-летний нападающий выступал в чемпионате Швеции в составе клуба "Вёкше" и в 58 матчах набрал 40 (18+22) очков при показателе полезности "+14". В сезонах-2014/15 и 2015/16 Эверберг играл в клубе Национальной хоккейной лиги "Колорадо", а также командах Американской хоккейной лиги "Лэйк Эри Монстрс" и "Сан- Антонио Рэмпэдж".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Футболисты "Спартака"
16
Два гола Глушакова помогли "Спартаку" разгромить "Терек" в матче чемпионата России
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Светлана Алексиевич опровергла слухи о своей смерти
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Американское расследование изучает данные о контактах команды Трампа с РФ
5
СМИ: богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за скандалов вокруг администрации Трампа
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Европарламент одобрил резолюцию по Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама