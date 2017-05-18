Путин едва ли посмотрит хоккей из-за графика, но о счете ему будут докладывать

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СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вряд ли сможет посмотреть в прямом эфире трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Отметив, что игра начнется в 17:15 мск, Песков пояснил, что у Путина в это время еще скорее всего будет продолжаться совещание с военными, а на 18:00 запланировано другое мероприятие. "Поэтому вряд ли у него получится (посмотреть хоккей), он работает. Но, естественно, будем рассказывать ему - какой счет, что происходит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Матч четвертьфинала чемпионата мира между сборными России и Чехии начнется в 17:15 мск в Париже.