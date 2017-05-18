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Ниггли: WADA нужно убедиться в независимости и прозрачности антидопинговой системы в РФ

Спорт
18 мая, 16:07 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

Генеральный директор WADA отметил, что в направлении перестройки антидопинговой системы в России проделана большая работа

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Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

Генеральный директор WADA Оливье Ниггли

© EPA/LAURENT GILLIERON

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно убедиться в том, что антидопинговая система в России стала максимально прозрачной и независимой. Об этом во время выступления на совете учредителей WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.

В четверг в Монреале проходит заседание совета учредителей WADA, на котором будет обсуждаться вопрос частичного восстановления членства РУСАДА.

"Проделана большая работа в направлении перестройки антидопинговой системы в России. И теперь мы должны удостовериться, что она стала независимой и максимально прозрачной", - сказал Ниггли.

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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