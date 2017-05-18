Ниггли: WADA нужно убедиться в независимости и прозрачности антидопинговой системы в РФ

Габулов вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к Кубку конфедерацийСпорт 18 мая, 17:05
Собянин подписал закон о гарантиях гражданам по программе реновации жильяОбщество 18 мая, 17:02
IAAF на следующей неделе рассмотрит 50% оставшихся заявок россиян на допуск к стартамСпорт 18 мая, 17:00
Женщинам в Танзании раздадут "энциклопедии" на солнечных батареяхСоциальная ответственность 18 мая, 17:00
Вице-президент РФС: высказывания тренера "Зенита" Луческу в адрес Мутко некорректныСпорт 18 мая, 16:54
Суд арестовал Юрия Бабаяна, подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме в ВолгоградеПроисшествия 18 мая, 16:46
Акции "Яндекса" на торгах Мосбиржи снизились на 3,5% на фоне блокировки счетов на УкраинеЭкономика и бизнес 18 мая, 16:46
Президентские выборы в Иране. ДосьеБиографии и справки 18 мая, 16:43
Солист Би-2 посвятит песню своему задержанию на стадионе "Открытие Арена"Культура 18 мая, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно убедиться в том, что антидопинговая система в России стала максимально прозрачной и независимой. Об этом во время выступления на совете учредителей WADA заявил генеральный директор организации Оливье Ниггли.
В четверг в Монреале проходит заседание совета учредителей WADA, на котором будет обсуждаться вопрос частичного восстановления членства РУСАДА.
"Проделана большая работа в направлении перестройки антидопинговой системы в России. И теперь мы должны удостовериться, что она стала независимой и максимально прозрачной", - сказал Ниггли.
Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.