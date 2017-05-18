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Вице-президент РФС: высказывания тренера "Зенита" Луческу в адрес Мутко некорректны

Спорт
18 мая, 16:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

После игры с "Краснодаром" главный тренер "Зенита" сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита"

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Высказывания главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу в адрес президента Российского футбольного союза (РФС) и вице- премьера России Виталия Мутко являются некорректными. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

В среду в матче 29-го тура чемпионата России "Зенит" на своем поле победил "Краснодар" со счетом 1:0. На послематчевой пресс-конференции Луческу сказал, что у него сложилось впечатление, будто президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Также он обвинил петербургские СМИ в излишнем давлении на команду с первого дня его работы и нелицеприятно высказался о них, уходя с пресс-конференции.

"Я считаю, что тренеру такого уровня, как Мирча Луческу, некорректно высказываться в таком тоне о президенте федерации и вице-премьере страны. В сложившейся ситуации Луческу лучше было бы подумать, почему лидеры его команды Александр Кокорин, Олег Шатов, Юрий Лодыгин не попадают в состав национальной команды, а ведь раньше они были лидерами сборной России. Лучше бы Луческу направил весь свой большой тренерский потенциал на подготовку команды, а не искал оправданий после неудачных игр", - сказал Анохин.

Статья 34 регламента РФС по этике предусматривает следующие виды наказания физических лиц: замечание, штраф, лишение завоеванных наград, дисквалификация на определенное время, количество матчей или пожизненно, а также запрет на участие в любой футбольной деятельности.

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