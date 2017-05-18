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Хоккеист сборной России Наместников получил травму в матче с чехами

Спорт
18 мая, 17:33 UTC+3 ПАРИЖ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В начале матча форвард получил повреждение после того, как ему в ногу попала шайба

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Владислав Наместников

Владислав Наместников

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард сборной России по хоккею Владислав Наместников из- за травмы покинул площадку в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Чехии.

В начале матча Наместников получил травму после того, как ему в ногу попала шайба после броска соперника. Форварда увели на скамейку, а через пару минут он с посторонней помощью ушел в раздевалку.

Счет в матче пока 0:0, идет первый период.

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