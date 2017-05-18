Футболистов чемпионата Англии будут наказывать за симуляцию постфактум с будущего сезона

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) со следующего сезона сможет постфактум дисквалифицировать игроков за симуляцию. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Такое решение в четверг было принято советом FA на собрании в Лондоне. Наказание за "успешный обман судьи матча" вступит в силу со старта сезона-2017/2018.

Уточняется, что FA сможет постфактум вынести наказание, если будут очевидные и неопровержимые доказательства того, что судья матча был обманут симуляцией футболиста, в результате которой команда симулирующего игрока заработала пенальти или игрок соперника был удален. Решение будет принимать комиссия, состоящая из трех экспертов. Игрок будет получать два матча дисквалификации за симуляцию, если ее факт будет доказан комиссией.

Также FA может отменить предупреждение или удаление, полученное игроком в результате симуляции его соперника.