Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба УНИКС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Евгений Пашутин покинул пост главного тренера казанского баскетбольного клуба УНИКС. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что соглашение клуба с 48-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2016/17 УНИКС дошел до четвертьфинала Единой лиги ВТБ и занял предпоследнее, 15-е, место в регулярном чемпионате Евролиги.

Пашутин возглавил УНИКС в 2014 году, ранее он был главным тренером казанской команды также в 2010-2012 годах. Под его руководством УНИКС в 2011 году выиграл Кубок Европы, стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, в 2012 году дошел до четвертьфинала Евролиги.