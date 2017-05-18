Пашутин покинул пост главного тренера баскетбольного клуба УНИКС

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Евгений Пашутин покинул пост главного тренера казанского баскетбольного клуба УНИКС. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Отмечается, что соглашение клуба с 48-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2016/17 УНИКС дошел до четвертьфинала Единой лиги ВТБ и занял предпоследнее, 15-е, место в регулярном чемпионате Евролиги.
Пашутин возглавил УНИКС в 2014 году, ранее он был главным тренером казанской команды также в 2010-2012 годах. Под его руководством УНИКС в 2011 году выиграл Кубок Европы, стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ, в 2012 году дошел до четвертьфинала Евролиги.