Шарапова подписала двухлетний контракт на выступление на турнире WTA в Бирмингеме

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова подписала контракт на участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме на два года. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации лаун- тенниса, занимающейся организацией теннисных мероприятий в Великобритании.
Шарапова будет выступать на турнире в Бирмингеме в 2017 и 2018 годах. В этом году соревнования пройдут 19-25 июня.
Ранее стало известно, что россиянка не получила специальное приглашение wild card на выступление в Roland Garros.
В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в немецком Штутгарте. На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони в первом раунде турнира в Мадриде, что позволило ей подняться на 211-е место в рейтинге WTA.