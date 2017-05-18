"Ельцин Центр" будет транслировать матчи Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Музей первого президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге будет транслировать матчи Кубка конфедераций по футболу, который пройдет этим летом в четырех городах России. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела киноконцертной деятельности Президентского центра Б.Н. Ельцина Илья Смирнов.

"Мы возьмем опыт прошлого года, тогда на стилобате рядом с кафе "1991" мы транслировали матчи чемпионата Европы по футболу, и организуем трансляции матчей Кубка конфедераций. Предполагается два экрана, однако они будут больше, чем в 2016 году, а звук - лучше. На трансляции матчей чемпионата Европы с участием сборной России приходило порядка 150 человек, надеемся, что в этот раз желающих будет не меньше. Мы постараемся показать все матчи, потому что турнир интересный", - сказал он, добавив, что зрители смогут удобно расположиться на скамейках, которые стоят на стилобате.

Смирнов также добавил, что не исключает возможности участия "Ельцин Центра" в трансляции матчей чемпионата мира - 2018. " Я уверен, что "Ельцин Центр" и в следующем году будет принимать участие в показе матчей", - подчеркнул он.

По словам Смирнова, единственный фактор, который смущает при организации открытых мероприятий - это погода. "Очень сложно предугадать, что будет с погодой, надеемся, уральское лето не устроит нам сюрпризов", - резюмировал он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе A вместе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

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