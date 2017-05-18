Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ельцин Центр" будет транслировать матчи Кубка конфедераций по футболу

Спорт
18 мая, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Не исключена возможность участия "Ельцин Центра" в трансляции матчей чемпионата мира - 2018

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Музей первого президента России Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге будет транслировать матчи Кубка конфедераций по футболу, который пройдет этим летом в четырех городах России. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела киноконцертной деятельности Президентского центра Б.Н. Ельцина Илья Смирнов.

"Мы возьмем опыт прошлого года, тогда на стилобате рядом с кафе "1991" мы транслировали матчи чемпионата Европы по футболу, и организуем трансляции матчей Кубка конфедераций. Предполагается два экрана, однако они будут больше, чем в 2016 году, а звук - лучше. На трансляции матчей чемпионата Европы с участием сборной России приходило порядка 150 человек, надеемся, что в этот раз желающих будет не меньше. Мы постараемся показать все матчи, потому что турнир интересный", - сказал он, добавив, что зрители смогут удобно расположиться на скамейках, которые стоят на стилобате.

Смирнов также добавил, что не исключает возможности участия "Ельцин Центра" в трансляции матчей чемпионата мира - 2018. " Я уверен, что "Ельцин Центр" и в следующем году будет принимать участие в показе матчей", - подчеркнул он.

По словам Смирнова, единственный фактор, который смущает при организации открытых мероприятий - это погода. "Очень сложно предугадать, что будет с погодой, надеемся, уральское лето не устроит нам сюрпризов", - резюмировал он.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе A вместе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
4
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
5
Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично
6
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама