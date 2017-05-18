"Дни футбола", посвященные Кубку конфедераций, пройдут в Волгограде

Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Дни футбола", посвященные Кубку конфедераций 2017 года, пройдут 20 и 21 мая в центре Волгограда. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.
Жители и гости города смогут принять участие в футбольных конкурсах, получить памятные подарки и побороться за билеты на один из матчей "Турнира чемпионов".
В течение двух дней с 12:00 до 20:00 на площади Павших борцов Волгограда будут работать различные футбольные площадки. Посетители смогут поучаствовать в футбольном мини- турнире и попробовать переиграть профессиональных футбольных фристайлеров.
Ранее футбольный праздник состоялся в других городах- организаторах чемпионата мира - 2018: Сочи, Нижнем Новгороде и Казани. Из Волгограда роуд-шоу отправится в Екатеринбург. Организатором мероприятия выступает официальный спонсор Международной федерации футбола (ФИФА) - компания "Хендэ Мотор СНГ", которая предоставляет гостям праздника в каждом городе возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из представленного модельного ряда.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе A вместе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018