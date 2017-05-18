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"Дни футбола", посвященные Кубку конфедераций, пройдут в Волгограде

Спорт
18 мая, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Жители и гости города смогут принять участие в футбольных конкурсах, получить памятные подарки и побороться за билеты на один из матчей "Турнира чемпионов"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Дни футбола", посвященные Кубку конфедераций 2017 года, пройдут 20 и 21 мая в центре Волгограда. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года в России Welcome2018.com.

Жители и гости города смогут принять участие в футбольных конкурсах, получить памятные подарки и побороться за билеты на один из матчей "Турнира чемпионов".

В течение двух дней с 12:00 до 20:00 на площади Павших борцов Волгограда будут работать различные футбольные площадки. Посетители смогут поучаствовать в футбольном мини- турнире и попробовать переиграть профессиональных футбольных фристайлеров.

Ранее футбольный праздник состоялся в других городах- организаторах чемпионата мира - 2018: Сочи, Нижнем Новгороде и Казани. Из Волгограда роуд-шоу отправится в Екатеринбург. Организатором мероприятия выступает официальный спонсор Международной федерации футбола (ФИФА) - компания "Хендэ Мотор СНГ", которая предоставляет гостям праздника в каждом городе возможность пройти тест-драйв любого автомобиля из представленного модельного ряда.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе A вместе с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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