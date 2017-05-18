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WADA выступило за получение права применять санкции к НОКам и федерациям за допинг

Спорт
18 мая, 18:55 UTC+3 МОНРЕАЛЬ /Канада/ 18, мая. /ТАСС

Изменения были приняты в четверг на заседании совета учредителей WADA

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Президент WADA Крейг Риди

Президент WADA Крейг Риди

© EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /ТАСС/. Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовал за утверждение плана, который может позволить организации применять санкции не только к спортсменам, но и к Национальным олимпийским комитетам (НОКам) и международным федерациям за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает агентство AP.

Изменения были приняты в четверг на заседании совета учредителей WADA. Планируется, что такие полномочия могут быть переданы WADA уже накануне зимних Олимпийских игр 2018 года, а не в 2021 году, когда по регламенту изменения в кодексе организации должны вступить в силу.

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Для этого они еще должны быть одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК) и государствами-члены WADA. Ускоренная процедура их внедрения вызвана допинговым скандалом, разразившемся накануне Олимпиады-2016, когда МОК допустил сборную России до соревнований, несмотря на рекомендации WADA.

Российское антидопинговое агентство в ноябре 2015 года было признано несоответствующим кодексу WADA на основании специально созданной независимой комиссии, которая оценивала количество допинг-случаев и доказательства применения допинга российскими легкоатлетами. Также на основании расследования комиссии работу приостановила московская антидопинговая лаборатория.

После второго расследования Ричарда Макларена сборная России по легкой атлетике, за исключением Дарьи Клишиной, не была допущена до Олимпиады, а некоторые представители других видов спорта не прошли проверку на соответствие критериям МОК.

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