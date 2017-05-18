Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что не готов сыграть с "Олимпиакосом" весь матч

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич чувствует себя хорошо после травмы, однако полный матч с греческим "Олимпиакосом" сыграть не сможет. Об этом баскетболист сообщил ТАСС.

Полуфинальный матч Евролиги пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 (мск). В другой полуфинальной паре сразятся турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

30-летний Теодосич, являющийся одним из ключевых игроков ЦСКА, пропустил несколько матчей из-за травмы и вернулся к тренировкам совсем недавно.

"Чувствую себя хорошо и готов помочь команде. Конечно, я готов не на 100 процентов и не смогу сыграть все 40 минут, но я почти никогда и не играю весь матч целиком. Главное, что команда на ходу и готова", - сказал Теодосич.

"Олимпиакос" - великий клуб и нас ждет очередное великое противостояние", - добавил он.

Джексон хочет поскорее обыграть "Олимпиакос"

Другой защитник ЦСКА - американец Аарон Джексон - напротив, полностью готов к поединку с греческим клубом. "Хотелось бы, чтобы матч против "Олимпиакоса" состоялся уже сегодня. Ожидание - это сейчас самое сложное", - сказал он ТАСС.

"Если мы победим "Олимпиакос", то мне будет все равно, кто станет нашим соперником по финалу. Главное, чтобы они измотали друг друга как следует, ведь тогда им будет сложнее играть против нас. Сейчас я готов на 100 процентов и хочу поскорее победить "Олимпиакос", - заявил 31-летний Джексон.

ЦСКА является действующим чемпионом Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела "Фенербахче" (101:96). "Да, мы победили в прошлом году, но от этого эмоции не стали другими. Их не стало меньше. Чувства остались все те же", - сказал Джексон.