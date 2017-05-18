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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС сообщил президент ФХМР Борис Скрынник.
"Мы утвердили создание попечительского совета, его возглавил Георгий Валентинович Боос", - сказал Скрынник.
Попечительский совет будет отвечать за развитие и поддержку хоккея с мячом в России. Боос в 1995-2005 годах был депутатом Госдумы, с 2005 по 2010 год занимал пост губернатора Калининградской области. Является владельцем холдинга "Боос Лайтинг Групп".