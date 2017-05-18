Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России

Спорт
18 мая, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Совет будет отвечать за развитие и поддержку хоккея с мячом в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос возглавил попечительский совет Федерации хоккея с мячом России (ФХМР). Об этом ТАСС сообщил президент ФХМР Борис Скрынник.

"Мы утвердили создание попечительского совета, его возглавил Георгий Валентинович Боос", - сказал Скрынник.

Попечительский совет будет отвечать за развитие и поддержку хоккея с мячом в России. Боос в 1995-2005 годах был депутатом Госдумы, с 2005 по 2010 год занимал пост губернатора Калининградской области. Является владельцем холдинга "Боос Лайтинг Групп".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
3
Двое саперов погибли во время разминирования в Чечне
4
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
5
Захарова: намерение властей Вашингтона прописать ночлежку на улице Немцова цинично
6
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама