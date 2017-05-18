Чивадзе: футбол стал более прагматичным и менее эстетичным

ТБИЛИСИ, 18 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Футбол стал более прагматичным и менее эстетически привлекательным, чем в ХХ веке. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС экс-капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе.

"Сегодня футбол "очень сильно коммерциализировался, и у этой коммерциализации есть как позитивные, так и негативные стороны", полагает лучший футболист СССР 1980 года. "Когда узнаешь о зарплатах и премиальных сегодняшних звезд, становится страшно: думаешь, как они спят, получая такие огромные суммы, и как умудряются беречь свои ноги?" - сказал 62-летний Чивадзе. По его словам, "баснословные зарплаты и премиальные одним футболистам помогают играть, а другим - наоборот".

"Но в целом футбол стал более прагматичным и менее эстетически привлекательным, чем в ХХ веке, это факт. Одной из составляющих успеха тбилисского "Динамо" 1970-80 годов было то, что мы буквально жили футболом, не думая о зарплатах и премиях, и чувствовали любовь десятков миллионов болельщиков, ведь у нас были преданные поклонники не только в Грузии, но и в России, на Украине, в республиках Прибалтики и Средней Азии", - напомнил бывший футболист.

Как сообщил Чивадзе, в ближайшие месяцы в Москве, Киеве, Ереване и Баку пройдут показы документального фильма "Профессор футбола", снятого о нем режиссером Гоги Торадзе. Ветеран также выразил надежду, что помимо столиц бывших союзных республик фильм будет показан в Лондоне. "Кроме русского фильм переведен на английский язык, ведь именно в Лондоне в марте 1981-го после победы тбилисского "Динамо" над "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 4:1 я впервые удостоился от журналистов эпитета "профессор". Тогда мне как-то было неудобно - стать профессором без защиты диссертации (смеется), но теперь это прозвище мне нравится, и я все чаще думаю, когда же наконец стану академиком", - пошутил он.

Чивадзе - чемпион СССР 1978 года, обладатель Кубка кубков - 1981, бронзовый призер московской Олимпиады, участник чемпионатов мира 1982 и 1986 годов. После завершения игровой карьеры работал главным тренером национальной и молодежной сборных Грузии, более четверти века был вице-президентом национальной футбольной федерации Грузии, а сейчас занимает пост советника ее главы. В 2001 году награжден Рубиновым орденом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за заслуги.