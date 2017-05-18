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Непомнящий проиграл Накамуре в шестом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

Спорт
18 мая, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

После шести туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4 балла

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Ян Непомнящий

Ян Непомнящий

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре из США в партии шестого тура этапа Гран-при по шахматам, проходящего в Москве.

Борис Гельфанд (Израиль) оказался сильнее Пенталы Харикришны (Индия), Майкл Адамс (Великобритания) - Эрнесто Инаркиева (Россия).

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Остальные партии шестого тура завершились вничью: Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) - Александр Грищук (Россия), Евгений Томашевский (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды), Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) - Франсиско Вальехо (Испания), Салех Салем (ОАЭ) - Хоу Ифань (Китай).

После шести туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4 балла.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.

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