Непомнящий проиграл Накамуре в шестом туре этапа Гран-при по шахматам в Москве

Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл Хикару Накамуре из США в партии шестого тура этапа Гран-при по шахматам, проходящего в Москве.
Борис Гельфанд (Израиль) оказался сильнее Пенталы Харикришны (Индия), Майкл Адамс (Великобритания) - Эрнесто Инаркиева (Россия).
Остальные партии шестого тура завершились вничью: Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Дин Лижэнь (Китай), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Теймур Раджабов (Азербайджан), Петр Свидлер (Россия) - Александр Грищук (Россия), Евгений Томашевский (Россия) - Аниш Гири (Нидерланды), Йон-Людвиг Хаммер (Норвегия) - Франсиско Вальехо (Испания), Салех Салем (ОАЭ) - Хоу Ифань (Китай).
После шести туров лидируют Дин Лижэнь и Мамедьяров, набравшие по 4 балла.
Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места, в следующем году сыграют на турнире претендентов.
Московский этап завершится 21 мая.