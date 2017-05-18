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Фридзон: Александр Овечкин пожелал баскетболистам ЦСКА выиграть Евролигу

Спорт
18 мая, 19:18 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом"

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Виталий Фридзон

Виталий Фридзон

© Александр Щербак/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин пожелал ЦСКА одержать победу в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги. Об этом ТАСС рассказал защитник московского клуба Виталий Фридзон.

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ЦСКА в полуфинале Евролиги сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 мск. В другом полуфинале сыграют турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

"Овечкин - один из моих лучших друзей, мы постоянно на связи. Он не приедет в Стамбул меня поддержать, так как восстанавливается после сложного сезона в НХЛ, проводит время с семьей. Но мы общались с ним перед поездкой в Стамбул, и он пожелал нам удачи и победы", - рассказал Фридзон.

ЦСКА неудачно играет против "Олимпиакоса" в "Финалах четырех" Евролиги, с 2012 года армейский клуб потерпел три поражения. "У нас нет такого в голове, что "Олимпиакос" непроходим. Все зависит от нас. Мы их хорошо разобрали и знаем, кто там на что способен", - отметил Фридзон.

Московский клуб является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине ЦСКА в финальном матче одолел "Фенербахче" (101:96). "То, что в прошлом году мы наконец победили, пошло на пользу. Теперь нет психологического давления", - сказал Фридзон.

ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В "Финале четырех" московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 года он пропустил лишь один решающий этап Евролиги. "Олимпиакос" побеждал в Евролиге в 1997, 2012 и 2013 годах, в "Финале четырех" он сыграет в 10-й раз.

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