Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Такое решение было принято на совете учредителей организации.
Предложение о создании ITA выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.
Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.
Национальные антидопинговые агентства будут ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA. При этом они продолжат проводить свое тестирование, а WADA обеспечивает проведение тестов независимо от стран и национальных интересов.
Глава наблюдательной группы по созданию ITA, бывший министр спорта Франции Валери Фурнерон отметила, что присоединение ко вновь созданной организации пока будет добровольным. Предполагается, что учредители ITA - международные спортивные федерации или организаторы крупных турниров - будут использовать данную систему на платной основе. В руководство ITA предварительно войдут пять человек: независимый президент, представитель МОК, представитель от международной федерации, спортсмен и независимый эксперт. WADA создаст комиссию, которая выберет кандидата от организации, он также присоединится к ITA.