МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобрило создание Независимой организации допинг-тестирования (ITA). Такое решение было принято на совете учредителей организации.

Предложение о создании ITA выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в марте. Планируется, что система заработает до начала Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Финансирование данного проекта останется за МОК.

Исполком МОК на заседании в марте представил декларацию реформ в антидопинговой системе, состоящую из 12 пунктов. ITA должна будет разработать индивидуальный план тестирования каждого спортсмена. Атлеты для участия в международных соревнованиях должны будут сдать определенное количество допинг-тестов. По предложению МОК атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к участию в Олимпийских играх или чемпионате мира.

Национальные антидопинговые агентства будут ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA. При этом они продолжат проводить свое тестирование, а WADA обеспечивает проведение тестов независимо от стран и национальных интересов.

Глава наблюдательной группы по созданию ITA, бывший министр спорта Франции Валери Фурнерон отметила, что присоединение ко вновь созданной организации пока будет добровольным. Предполагается, что учредители ITA - международные спортивные федерации или организаторы крупных турниров - будут использовать данную систему на платной основе. В руководство ITA предварительно войдут пять человек: независимый президент, представитель МОК, представитель от международной федерации, спортсмен и независимый эксперт. WADA создаст комиссию, которая выберет кандидата от организации, он также присоединится к ITA.