Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты обыграли команду США со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира и вышли в полуфинал турнира. Матч проходил в Кельне.

В составе сборной Финляндии отличились Микко Рантанен (22-я минута), Йоонас Кемппайнен (47).

В полуфинале финны встретятся с победителем матча между сборными Швейцарии и Швеции, который состоится позже в четверг. Матч 1/2 финала пройдет 20 мая в Кельне.

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