Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /ТАСС/. Финские хоккеисты обыграли команду США со счетом 2:0 в четвертьфинале чемпионата мира и вышли в полуфинал турнира. Матч проходил в Кельне.
В составе сборной Финляндии отличились Микко Рантанен (22-я минута), Йоонас Кемппайнен (47).
В полуфинале финны встретятся с победителем матча между сборными Швейцарии и Швеции, который состоится позже в четверг. Матч 1/2 финала пройдет 20 мая в Кельне.
Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы