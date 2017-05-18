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Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалу

Спорт
18 мая, 19:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В полуфинале россияне могут встретиться с действующими чемпионами мира канадцами, которые позже в четверг сыграют в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Матч 1/2 финала чемпионата мира будет для хоккеистов сборной России сродни финалу. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

В четверг сборная России обыграла чехов со счетом 3:0 в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира.

"Наша команда сильнее сборной Чехии, - сказал Мутко. - Сыграли здорово, как положено - организованно, дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что (хоккеисты) восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой".

В полуфинале сборная России может встретиться с действующими чемпионами мира канадцами, которые позже в четверг сыграют в своем четвертьфинальном матче со сборной Германии.

Полуфинал пройдет 20 мая в Кельне.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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