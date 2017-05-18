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Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматам

Спорт
18 мая, 19:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

После шести партий в активе Непомнящего 2,5 балла

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проигрыш в шестом туре московского этапа Гран-при по шахматам американцу Хикару Накамуре не лишил российского гроссмейстера Яна Непомнящего шансов на успешное завершение турнира. Такое мнение Непомнящий высказал ТАСС.

После шести партий в активе Непомнящего 2,5 балла, у Накамуры - 3,5 балла. Лидируют китаец Дин Лижэнь и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, набравшие по 4 очка. Партии седьмого тура состоятся 19 мая.

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"Я плохо играл почти всю партию, очень мало видел и явно недооценил силу соперника. Черными фигурами я хотел сыграть на победу, но расстановка, на которую я ориентировался, оказалась не совсем жизнеспособной, поэтому черные очень быстро "посыпались". Конечно, нужно было защищаться упорнее, но не думаю, что это сильно повлияло бы на результат партии, если только на ее продолжительность. Шансы были, после дебюта у меня было все в порядке, но в целом план, который я выбрал, оказался вычурным, и довольно простыми ходами получилось опровергнуть позицию черных", - отметил Непомнящий.

"Впереди еще три партии, и при трех победах все турнирные задачи будут решены. Нужно играть в шахматы, просто нужно играть лучше, чем сегодня", - добавил он.

Гран-при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были выбраны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма-де-Мальорка (Испания). Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места по итогам всех этапов, в следующем году сыграют на турнире претендентов.

Московский этап завершится 21 мая.

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