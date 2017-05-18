Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги

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СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 700 болельщиков приехало в Стамбул поддержать баскетболистов ЦСКА в "Финале четырех" Евролиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.
"Поболеть за команду приехало около 700 человек", - сказали в пресс-службе.
ЦСКА в полуфинале сыграет с греческим "Олимпиакосом". Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум", встреча начнется в 18:30 (мск). В другой полуфинальной паре встретятся турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.
ЦСКА является действующим победителем Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела "Фенербахче" (101:96).
Президент Евролиги Жорди Бертомеу ранее сказал ТАСС, что полностью доволен организацией "Финала четырех" в Стамбуле. Он также отметил, что особое внимание уделяет вопросам безопасности.
ЦСКА выигрывал Евролигу трижды (2006, 2008, 2016), а еще четыре раза побеждал в Кубке европейских чемпионов, который предшествовал Евролиге (1961, 1963, 1968, 1971). В "Финале четырех" московский клуб выступит в 15-й раз, причем с 2003 году он пропустил лишь один решающий этап Евролиги.