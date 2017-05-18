Наместников заявил, что его участию в полуфинале ЧМ по хоккею ничто не угрожает

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Владислав Наместников, пропустивший второй период четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Чехии из-за травмы, рассказал, что его участию в полуфинальной встрече ничто не угрожает. Об этом он заявил журналистам.

Наместников только с посторонней помощью смог покинуть площадку в начале первого периода матча, который завершился победой российской команды со счетом 3:0. Форвард вернулся на лед только по ходу третьего периода.

"Я сам решил выйти, все нормально со мной, участию в полуфинале ничто не угрожает", - сказал Наместников.

"Что касается атмосферы и самой игры в парижском дворце, то здесь жарче, чем в Кельне. Лед очень медленный и быстро ломается", - добавил нападающий.

По словам игрока, россияне ожидали, что чехи с первых минут пойдут вперед. "Но мы выстояли, забив два гола в первом периоде. Теперь нам неважно, с кем играть - надо выходить, как на последний бой, будь то Канада или Италия. Коленки против канадцев трястись не будут", - отметил он.

Следующий матч россияне сыграют 20 мая с победителем встречи Германия - Канада.