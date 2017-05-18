Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наместников заявил, что его участию в полуфинале ЧМ по хоккею ничто не угрожает

Спорт
18 мая, 20:13 дата обновления: 18 мая, 21:13 UTC+3 ПАРИЖ корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард сборной России получил травму в первом периоде матча с командой Чехии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной России по хоккею Владислав Наместников, пропустивший второй период четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Чехии из-за травмы, рассказал, что его участию в полуфинальной встрече ничто не угрожает. Об этом он заявил журналистам.

Смотрите также
Владислав Наместников

Хоккеист сборной России Наместников получил травму в матче с чехами

Наместников только с посторонней помощью смог покинуть площадку в начале первого периода матча, который завершился победой российской команды со счетом 3:0. Форвард вернулся на лед только по ходу третьего периода.

"Я сам решил выйти, все нормально со мной, участию в полуфинале ничто не угрожает", - сказал Наместников.

"Что касается атмосферы и самой игры в парижском дворце, то здесь жарче, чем в Кельне. Лед очень медленный и быстро ломается", - добавил нападающий.

По словам игрока, россияне ожидали, что чехи с первых минут пойдут вперед. "Но мы выстояли, забив два гола в первом периоде. Теперь нам неважно, с кем играть - надо выходить, как на последний бой, будь то Канада или Италия. Коленки против канадцев трястись не будут", - отметил он.

Следующий матч россияне сыграют 20 мая с победителем встречи Германия - Канада.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция назвала имя водителя, врезавшегося в пешеходов на Таймс-сквер
2
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
3
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
4
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
5
Роспотребнадзор проводит проверку по факту получения ожога от сока на Ставрополье
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
Темы дня
Загрузка...
Реклама