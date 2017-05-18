Капитан БК ЦСКА Хряпа сказал, что прекрасно осведомлен о возможностях "Олимпиакоса"

СТАМБУЛ /Турция/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитан баскетбольного ЦСКА Виктор Хряпа прекрасно знаком с возможностями "Олимпиакоса", участие греческой команды в "Финале четырех" Евролиги было прогнозируемо. Об этом Хряпа заявил журналистам.

Полуфинальный матч Евролиги между ЦСКА и "Олимпиакосом" пройдет в пятницу в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум". Встреча начнется в 18:30 мск. В другом полуфинале сыграют турецкий "Фенербахче" и испанский "Реал". Финал турнира состоится в воскресенье.

"Соперника по полуфиналу знал хорошо, но тут ваши коллеги (журналисты) еще столько всего интересного рассказали про "Олимпиакос", что теперь знаю его просто прекрасно", - сказал Хряпа.

34-летний Хряпа является рекордсменом по числу участий в "Финалах четырех" Евролиги (10 раз) - в 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

По словам капитана ЦСКА, к "Финалу четырех" он "готов на 100 процентов". "Чувствую себя отлично. Что же касается соперников, то они были прогнозируемы, участники "Финала четырех" - самые сильные клубы Евролиги. В параллельном матче я бы поставил на "Реал", - отметил он.

ЦСКА - действующий победитель Евролиги. Год назад в Берлине российская команда в финальном матче одолела "Фенербахче" (101:96). "Финал четырех" - это важнейшее событие сезона, все (игроки) его ждут. Несмотря на то, что мы в прошлом году победили, хочется повторить успех", - сказал Хряпа.