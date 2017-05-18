Самбо включено в программу летних Европейских игр 2019 года

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов принял решение включить самбо в программу летних Европейских игр 2019 года, которые пройдут в Минске. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.
Решение было принято в четверг на заседании исполкома организации. В программу Игр вошли еще 15 дисциплин: легкая атлетика, стрельба из лука, бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, спортивная гимнастика, карате, дзюдо, стрельба, пляжный футбол и волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис и борьба.
Планируется, что Евроигры будут проходить в Минске в июне 2019 года в течение 12 дней. По предварительным оценкам, на предстоящие Игры будет затрачено около 50 млн долларов.
Белоруссия получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое прошло в Минске в октябре прошлого года. Первые в истории Европейские игры прошли в столице Азербайджана летом 2015 года. В Играх приняли участие около 6 тыс. спортсменов из 50 стран Европы, которые состязались в 30 видах спорта.