Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Поле стадиона "Открытие-Арена" выдержало празднование победы московского "Спартака" в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 и будет оптимально готово к матчам Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.
"Спартак" в среду в игре 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0 победил грозненский "Терек". Сразу после финального свистка на поле ринулись болельщики, данная акция была согласована заранее; в результате на газоне стадиона оказалось более 10 тысяч человек. Также на поле прошла церемония награждения "Спартака" кубком победителя чемпионата России. Спартаковский стадион в июне-июле примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.
"Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в матче с "Тереком" и долгожданным чемпионством. Вчера у нас на "Открытие-Арене" был незабываемый вечер - полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками", - сказал Атаманенко.
"При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки".
"Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле "Открытие- Арены" будет в оптимальных игровых кондициях", - отметил коммерческий директор московского клуба.
"Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов", - подытожил Атаманенко.
"Спартак" выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз, ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.