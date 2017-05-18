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Поле стадиона "Спартака" выдержало наплыв болельщиков и будет готово к Кубку конфедераций

Спорт
18 мая, 20:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой

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Болельщики "Спартака" на газоне "Открытие-Арены"

Болельщики "Спартака" на газоне "Открытие-Арены"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Поле стадиона "Открытие-Арена" выдержало празднование победы московского "Спартака" в чемпионате России по футболу сезона-2016/17 и будет оптимально готово к матчам Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор "Спартака" Александр Атаманенко.

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"Спартак" в среду в игре 29-го тура чемпионата России со счетом 3:0 победил грозненский "Терек". Сразу после финального свистка на поле ринулись болельщики, данная акция была согласована заранее; в результате на газоне стадиона оказалось более 10 тысяч человек. Также на поле прошла церемония награждения "Спартака" кубком победителя чемпионата России. Спартаковский стадион в июне-июле примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру между сборными России и Португалии.

"Прежде всего, хотел бы поздравить болельщиков "Спартака" с победой в матче с "Тереком" и долгожданным чемпионством. Вчера у нас на "Открытие-Арене" был незабываемый вечер - полные трибуны, красивая победная игра команды, красочный перфоманс, невероятная поддержка и атмосфера во время матча и, конечно же, особенная и эмоциональная церемония празднования чемпионства, которую мы провели вместе с нашими болельщиками", - сказал Атаманенко.

"При подготовке к церемонии мы знали, что поле находится в идеальном состоянии, усилено недавно сделанной прошивкой и, как следствие, может выдерживать существенные нагрузки, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы понимали дополнительную неигровую нагрузку на газон от организованного выхода болельщиков на поле и их нахождения на нем, и поэтому заранее подготовили план мероприятий по восстановлению спортивного покрытия от этой нагрузки".

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"Инспекция поля по завершении мероприятия показала, что нагрузка была в рамках прогнозируемой, поле ее достойно выдержало и команда агрономов сразу же приступила к реализации запланированных восстановительных мероприятий. Мы уверены, что к матчам Кубка конфедераций поле "Открытие- Арены" будет в оптимальных игровых кондициях", - отметил коммерческий директор московского клуба.

"Мы очень рады, что в эмоциональный праздничный момент поднятия кубка вокруг команды были ее болельщики, и благодарны за то, что и матч, и все мероприятия по празднованию прошли без инцидентов", - подытожил Атаманенко.

"Спартак" выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Клуб стал чемпионом России в 10-й раз, ранее это удавалось "Спартаку" в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.

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