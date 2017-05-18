Яндач: сборная России контролировала игру во втором и третьем периодах полуфинала ЧМ

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ПАРИЖ, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России контролировала ход игры во втором и третьем периодах матча с командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Такое мнение журналистам высказал главный тренер чешской команды Йозеф Яндач.
Чехи выбыли из турнира, проиграв россиянам со счетом 0:3.
"Мы играли хорошо в начале первого периода, но не смогли забить. После чего сборная России открыла счет, - сказал Яндач. - В течение последующих двух периодов она контролировала игру и выиграла матч".
Следующий матч россияне проведут 20 мая с победителем встречи Германия - Канада.