Фазель: организаторам ЧМ, возможно, стоило оставить россиян на плей-офф в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Организаторам чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже, возможно, стоило оставить сборную России на матчи плей-офф в немецком городе. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Ранее в четверг сборная России в четвертьфинальном матче, который прошел в Париже, обыграла команду Чехии - 3:0. В параллельной встрече, прошедшей в Кельне, сборная Финляндии оказалась сильнее команды США - 2:0.

"У нас нет разочарования по поводу посещаемости четвертьфинальных матчей, - сказал Фазель. - Арена в Кельне выглядит пустой, но на ней собралось порядка 9 тысяч зрителей. У нас были и меньшие показатели на других турнирах. Возможно, стоило оставить Россию в Кельне, но правила есть правила".

Позднее в четверг состоятся еще два четвертьфинала - Канада - Германия, победитель которого в 1/2 финала сыграет с командой России, и Швейцария - Швеция, сильнейший в этом противостоянии в следующем раунде встретится с финнами.