Осала: матч против команды США стал лучшим для сборной Финляндии по хоккею на ЧМ

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КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной Финляндии Оскар Осала считает, что четвертьфинальный матч против американцев стал лучшим для его команды на чемпионате мира по хоккею. Об этом он рассказал журналистам.
Матч прошел в Кельне и завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Финляндии.
"Этот матч стал лучшим для сборной Финляндии на этом чемпионате мира, - сказал Осала. - Хоть я и не понимаю, как мы смогли победить команду США, мы провели замечательный матч. Сборная России много лет выступает на высоком уровне, не удивлен, что она победила команду Чехии в другом четвертьфинале".
Защитник сборной США Коннор Мерфи заявил, что финны больше заслужили выход в полуфинал турнира. "Не знаю, что произошло с нашей командой в матче со сборной Финляндии, - сказал Мерфи. - Мы не смогли им ничего противопоставить, хотя у нас было много возможностей забросить шайбу. Соперник сыграл лучше нас и больше заслужил победу в четвертьфинале".
В полуфинале финны сыграют с победителем матча Швеция - Швейцария.