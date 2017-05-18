Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезоне

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков не планирует возвращаться к профессиональной деятельности в следующем сезоне. Об этом двукратный олимпийский чемпион сообщил журналистам.

Быков приостановил тренерскую карьеру после окончания сезона-2014/15, в котором он привел петербургский СКА к победе в Кубке Гагарина. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства. Быков также выигрывал Кубок Гагарина в качестве главного тренера уфимского "Салавата Юлаева" (сезон-2010/11).

"В следующем сезоне возвращаться к тренерской карьере не планирую. Через год посмотрим. Я не сторонник бежать впереди поезда. Но вообще у меня много предложений", - сказал Быков.

С 11 августа 2006 года по 26 мая 2011 года Быков занимал должность главного тренера сборной России по хоккею. В 2007 году на домашнем чемпионате мира сборная России под его руководством завоевала бронзовые медали, а в 2008-м на чемпионате мира в Канаде впервые за 15 лет победила на мировом первенстве, повторив через год успех в Швейцарии. В 2010 году на чемпионате мира в Германии сборная России под его руководством заняла второе место. Быков включен в Зал славы Международной федерации хоккея в 2014 году.