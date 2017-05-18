Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки заявил, что гордится своими хоккеистами после победы над командой США в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение он высказал журналистам.

Финны в четверг в Кельне победили американцев со счетом 2:0. В полуфинале они встретятся с победителем матча Швеция - Швейцария.

"Горжусь своей командой. Считаю, что матч со сборной Канады помог нам подготовиться к встрече американцами. Мы провели замечательную игру, смогли справиться с непростыми моментами. Я счастлив, что мы победили. Завтра начнем подготовку к полуфиналу", - сказал Марьямяки.

"Сборная Финляндии заслужила победу, они выглядели лучше нас. Жалко уезжать из Кельна, я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира - сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга", - прокомментировал матч главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.

"У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь", - добавил американский специалист.

Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.