Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМ

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки заявил, что гордится своими хоккеистами после победы над командой США в четвертьфинале чемпионата мира. Такое мнение он высказал журналистам.
Финны в четверг в Кельне победили американцев со счетом 2:0. В полуфинале они встретятся с победителем матча Швеция - Швейцария.
"Горжусь своей командой. Считаю, что матч со сборной Канады помог нам подготовиться к встрече американцами. Мы провели замечательную игру, смогли справиться с непростыми моментами. Я счастлив, что мы победили. Завтра начнем подготовку к полуфиналу", - сказал Марьямяки.
"Сборная Финляндии заслужила победу, они выглядели лучше нас. Жалко уезжать из Кельна, я расстроен за своих ребят. Чемпионат мира - сильный турнир, мы сегодня проиграли сильной команде. У сборной США была настоящая команда, мы верили друг в друга", - прокомментировал матч главный тренер сборной США Джефф Блэшилл.
"У нас было много хороших моментов на этом чемпионате мира. Просто бывает, что в некоторых матчах ты проигрываешь", - добавил американский специалист.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.