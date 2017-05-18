WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА

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МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до 31 мая. Об этом на совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил заместитель генерального директора организации Роб Келер.
В четверг в Монреале проходит совет учредителей WADA, на заседании был представлен доклад о процессе восстановления РУСАДА. Его представили Келер и глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор.
"До 31 мая эта персона покинет пост в РУСАДА", - сказал Келер, упомянув пункт дорожной карты, указывающий на должность главы наблюдательного совета РУСАДА.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.
В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек. 9 марта Исинбаева, которая является членом совета от Олимпийского комитета России, стала его председателем. Ранее в интервью ТАСС президент WADA Крейг Риди заявил, что кандидатура двукратной олимпийской чемпионки будет рассмотрена специальной комиссией WADA, которая оценит ее назначение с точки зрения независимости ее кандидатуры.