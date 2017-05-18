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WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членства

Спорт
18 мая, 21:52 дата обновления: 18 мая, 22:24 UTC+3

Ранее во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА

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Крэйг Риди

Крэйг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно полностью выполнить четыре оставшихся пункта для полного восстановления членства во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Об этом на совете учредителей WADA сообщил глава организации Крейг Риди.

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Ранее во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА. Однако были названы четыре пункта, которые РУСАДА предстоит доработать для полного восстановления. Они подразумевают доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя (на данный момент набсовет возглавляет Елена Исинбаева, ее заместителем является управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев. - Прим. ТАСС). По словам Келера, глава наблюдательного совета РУСАДА покинет свой пост до 31 мая, однако во время презентации ее фамилию он не назвал.

"Мы должны быть довольны работой комитета, который создал Путин и возглавил Смирнов, - заявил Риди. - Мы должны поблагодарить представителей WADA, которые были также задействованы в этой работе, нельзя не отметить прогресс в решении вопроса восстановления РУСАДА. Однако для полного решения данного вопроса предстоит довести до конца выполнение четырех пунктов. Надеюсь, что мы сможем продвинуться дальше".

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Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх - 2014 в Сочи. В докладе утверждалось, что в России на протяжении нескольких лет применялся метод по замене допинг-проб, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

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