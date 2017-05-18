Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Матч состоялся в Париже.
В составе сборной Швеции шайбы забрасывали Никлас Бэкстрем (5-я минута), Уильям Нюландер (34) и Александр Эдлер (44). У команды Швейцарии отличился Гаэтан Хаас (13).
В полуфинале сборная Швеции встретится с командой Финляндии, которая ранее в четверг обыграла команду США (2:0).
Матч пройдет 20 мая в Кельне.
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