Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Матч состоялся в Париже.

В составе сборной Швеции шайбы забрасывали Никлас Бэкстрем (5-я минута), Уильям Нюландер (34) и Александр Эдлер (44). У команды Швейцарии отличился Гаэтан Хаас (13).

В полуфинале сборная Швеции встретится с командой Финляндии, которая ранее в четверг обыграла команду США (2:0).

Матч пройдет 20 мая в Кельне.

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