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Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Спорт
18 мая, 23:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В матче 1/4 финала канадцы победили сборную Германии со счетом 2:1

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Хоккеисты сборной Канады

Хоккеисты сборной Канады

© EPA/SASCHA STEINBACH

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Германии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Матч проходил в Кельне.

В составе сборной Канады шайбы забросили Марк Шайфеле (18-я минута) и Джефф Скиннер (39). У немцев отличился Янник Зайденберг (54).

В полуфинале команда Канады встретится со сборной России. Матч пройдет 20 мая в Кельне и начнется в 16:15 мск.

В другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и Швеции. Встреча начнется в 20:15 мск.

Чемпионат мира по хоккею — 2017: расписание матчей и турнирные таблицы

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