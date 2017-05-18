Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная Канады обыграла команду Германии со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Матч проходил в Кельне.

В составе сборной Канады шайбы забросили Марк Шайфеле (18-я минута) и Джефф Скиннер (39). У немцев отличился Янник Зайденберг (54).

В полуфинале команда Канады встретится со сборной России. Матч пройдет 20 мая в Кельне и начнется в 16:15 мск.

В другом полуфинале сыграют сборные Финляндии и Швеции. Встреча начнется в 20:15 мск.

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