Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Четыре мяча Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата Англии

Спорт
18 мая, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Тоттенхэма"

Футболисты "Тоттенхэма"

© EPA/TIM KEETON

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" в гостях одержал крупную победу над "Лестером" со счетом 6:1 в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей четырьмя забитыми мячами отметился Гарри Кейн (25, 63, 89, 90-я минуты), дубль на счету Сон Хын Мина (36, 71). У проигравших отличился Бенджамин Чилвел (59).

"Тоттенхэм" является единственной командой премьер-лиги, которая в нынешнем сезоне имеет трех игроков, забивших не менее 20 мячей во всех турнирах. На счету Кейна 31 гол, у Делле Алли и Сон Хын Мина - по 21. Кроме того, Кейн стал пятым игроком в истории премьер-лиги, забившим 25 и более мячей в двух подряд сезонах чемпионата Англии.

В турнирной таблице "Тоттенхэм", ранее обеспечивший себе второе место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, набрал 83 очка, "Лестер" с 43 очками идет 11-м.

В заключительном туре первенства, матчи которого пройдут 21 мая, "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Халлом", "Лестер" на своем поле примет "Борнмут".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
8
Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика
9
"Спартаку" вручили кубок за победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
3
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
4
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
5
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Экс-военный задавил одного и ранил 22 человека в Нью-Йорке, терроризм не при чем
Темы дня
Загрузка...
Реклама