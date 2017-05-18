Четыре мяча Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Тоттенхэм" в гостях одержал крупную победу над "Лестером" со счетом 6:1 в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей четырьмя забитыми мячами отметился Гарри Кейн (25, 63, 89, 90-я минуты), дубль на счету Сон Хын Мина (36, 71). У проигравших отличился Бенджамин Чилвел (59).
"Тоттенхэм" является единственной командой премьер-лиги, которая в нынешнем сезоне имеет трех игроков, забивших не менее 20 мячей во всех турнирах. На счету Кейна 31 гол, у Делле Алли и Сон Хын Мина - по 21. Кроме того, Кейн стал пятым игроком в истории премьер-лиги, забившим 25 и более мячей в двух подряд сезонах чемпионата Англии.
В турнирной таблице "Тоттенхэм", ранее обеспечивший себе второе место и участие в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, набрал 83 очка, "Лестер" с 43 очками идет 11-м.
В заключительном туре первенства, матчи которого пройдут 21 мая, "Тоттенхэм" в гостях сыграет с "Халлом", "Лестер" на своем поле примет "Борнмут".