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Риди ожидает, что РУСАДА будет восстановлено в правах в ноябре

Спорт
18 мая, 23:48 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА

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Крейг Риди

Крейг Риди

© EPA/LUKAS SCHULZE

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 18 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнит все пункты дорожной карты и будет восстановлено в правах в ноябре 2017 года. Об этом он заявил на пресс-конференции после совета учредителей WADA.

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"Была проделана большая работа, и если мы получим от России еще больше интересующей нас информации - а я уверен, что нам ее предоставят - то РУСАДА получит возможность продолжить процесс восстановления членства в WADA, - сказал Риди. - После этого мы уже сможем говорить о полном восстановлении РУСАДА, и этот процесс может занять несколько месяцев. Для нас не было сюрпризом, как быстро Россия реагировала на все выставленные требования, это четыре пункта, выполнение которых является ключевой частью реализации дорожной карты. Я действительно ожидаю, что к ноябрю вся дорожная карта будет выполнена".

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В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель гендиректора WADA Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА. Однако были названы четыре пункта, которые РУСАДА предстоит доработать для полного восстановления. Это доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя (на данный момент набсовет возглавляет Елена Исинбаева, ее заместителем является управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев).

Совет учредителей WADA утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA 18 ноября 2015 года.

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