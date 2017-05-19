Солдатова и сестры Аверины выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в пятницу в Будапеште. Российскую команду на турнире возглавит двукратная чемпионка мира Александра Солдатова.

В состав сборной России в Будапеште также вошли Дина и Арина Аверины. Дина выступит с обручем, булавами и лентой, Арина - мячом и булавами. Солдатова в столице Венгрии выступит в многоборье с обручем, мячом и лентой.

В первый день турнира в пятницу пройдут соревнования в зачет командного турнира с обручем и мячом, в субботу - булавами и лентой. В воскресенье состоятся финалы на отдельных снарядах. Чемпионат Европы пройдет в зале имени знаменитого боксера Ласло Паппа в венгерской столице.

На предстоящем чемпионате Европы в зачет командного турнира пойдут также результаты групповых соревнований юниорок, где в составе российской команды выступят Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская.

Солдатова и Аверины заменили Мамун и Кудрявцеву

В отсутствие выступавших на Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро лидеров сборной России Маргариты Мамун и Яны Кудрявцевой, в нынешнем сезоне успешно выступают 18-летние Солдатова и сестры Аверины. Дина Аверина победила в личном многоборье на турнирах серии Гран-при в Москве и французском Тье, а также апрельском этапе Кубке мира в Ташкенте. Солдатовой не было равных на Гран-при в испанской Марбелье и кубковом этапе в итальянском Пезаро, тогда как Арина Аверина в конце апреля победила на этапе Кубка мира в Баку.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в 33-й раз. Представительницы России выигрывали турнир в личном многоборье на одиннадцати предыдущих чемпионатах Европы - сильнейшими гимнастками континента становились Алина Кабаева (пять раз), Вера Сесина, Евгения Канаева (трижды) и Кудрявцева (дважды). С 1999 года россиянки никому не отдают победу в групповых упражнениях.

Год назад в израильском Холоне в личном многоборье Кудрявцева опередила Мамун, которая взяла у подруги по команде реванш на Олимпиаде. Россиянки победили в Холоне и в групповом многоборье, тогда как на юниорском первенстве российские девушки выиграли как командный турнир, так и четыре отдельных упражнения.