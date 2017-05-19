Тренер сборной Швеции похвалил подопечных за игру в меньшинстве в 1/4 финала ЧМ по хоккею

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Тренер сборной Швеции похвалил подопечных за игру в меньшинстве в 1/4 финала ЧМ по хоккеюСпорт 19 мая, 0:47
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ПАРИЖ, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Швеции хорошо сыграли в меньшинстве в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Швейцарии, это стало залогом победы. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг.
В четверг шведы обыграли команду Швейцарии со счетом 3:1. В полуфинале они сыграют против команды Финляндии 20 мая. Встреча начнется в 20:15 мск.
"Я ожидал сложной игры. Швейцарцы - очень организованная и дисциплинированная команда. Во втором периоде нам удалось отлично сыграть в меньшинстве - мы выполнили эту работу превосходно, как это делаем на протяжении всего турнира, - сказал он. - У нас в составе игроки, возможно, лучшие в Национальной хоккейной лиге по игре в меньшинстве".
По словам главного тренера швейцарцев Патрика Фишера, его подопечные имели шансы для взятия ворот в первом и втором периодах. "Во втором периоде мы имели возможность сравнять счет, но все перевернула хорошая контратака соперника "два в одного". Но поскольку мы играли против сильной команды, я горд за своих игроков", - отметил он.