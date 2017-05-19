Дюшен: сборная Канады уступит россиянам в полуфинале ЧМ по хоккею, если не наладит игру

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КЕЛЬН /Германия/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная Канады проиграет команде России на чемпионате мира по хоккею, если не сумеет наладить переход из обороны в атаку. Такое мнение журналистам высказал форвард сборной Канады Мэтт Дюшен.
В четверг сборная Канады со счетом 2:1 победила команду Германии в четвертьфинале чемпионата мира. В полуфинале канадцы встретятся с командой России, встреча пройдет 20 мая в Кельне.
"Мы держали нити игры в своих руках, но немцы были сильны, их поддерживала вся арена. Нам предстоит полуфинал против сборной России, я несколько раз играл уже с этой командой. Если мы не наладим переход из обороны в атаку, российская команда нас победит. Так что нам нужно аккуратно сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать сопернику свободного пространства", - сказал Дюшен.
"Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал", - добавил форвард.
Чемпионат мира проходит в Кельне и Париже.