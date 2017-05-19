Бывший футболист "Зенита" Витсель будет очень рад вернуться в Россию во время ЧМ-2018

Полузащитник команды Бельгии Аксель Витсель против игрока сборной России Олега Шатова (слева направо) в матче чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии © EPA/OLIVER WEIKEN

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Бывший полузащитник санкт- петербургского "Зенита" Аксель Витсель заявил, что будет рад вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Слова футболиста приводит официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

3 января "Зенит" объявил о переходе Витселя в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сообщалось, что зарплата 28-летнего игрока в китайском клубе составляет €25 млн в год, сумма трансфера - €7 млн плюс бонусы. Витсель выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. Всего за "Зенит" бельгиец сыграл 180 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.

"Для меня будет очень приятно снова вернуться в Россию (во время чемпионата мира - 2018), ведь там я чувствую себя как дома. Я провел замечательное время в "Зените". У сборной Бельгии есть хорошие шансы на победу в чемпионате мира, наши цели - попасть на турнир в Россию и победить там", - сказал Витсель.

Полузащитник также отметил, что карьера в клубе из Китая не мешает его приглашению в национальную сборную страны. "Когда я решил переехать в Китай, я просто объяснил свою позицию Роберто Мартинесу (главный тренер сборной Бельгии - прим. ТАСС), которую он понял. В свою очередь, я не имел никаких гарантий, что буду попадать в заявку национальной команды. Вы просто должны продолжать усердно тренироваться, что я и делаю каждый день. Я не вижу проблемы в том, чтобы играть в Китае и регулярно получать вызовы в сборную", - добавил бельгиец.

Сборная Бельгии занимает первое место в турнирной таблице группы H в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В активе бельгийцев 13 очков после пяти туров, второе место занимает команда Греции (11 очков), третье - сборная Боснии и Герцеговины (10), далее идут команды Кипра (4), Эстонии (4) и Гибралтара (0). Напрямую в финальную часть турнира в России попадут команды, занявшие первые места в девяти отборочных группах. Восемь сборных, которые станут лучшими среди команд, занявших вторые места, проведут стыковые матчи.

В ближайшем туре в группе H состоятся матчи Эстония - Бельгия, Босния и Герцеговина - Греция, Гибралтар - Кипр. Встречи пройдут 9 июня.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.