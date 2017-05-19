Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской стороной

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Вопрос об отстранении руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елены Исинбаевой был согласован с российской стороной. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

В Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В числе пунктов, которые необходимо выполнить для восстановления агентства, было требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Заместитель гендиректора WADA Роб Келер, комментируя этот пункт, сказал, что глава совета покинет пост до 31 мая.

"Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА) должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли", - сказал Риди.

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7-10 дней.