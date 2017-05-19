Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 года

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Отсутствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) среди членов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не должно стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал президент ВАДА Крейг Риди.

В Монреале в четверг прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Во время своего выступления заместитель генерального директора организации Роб Келер озвучил позицию организации, которая свидетельствует об определенном прогрессе РУСАДА, однако для полного восстановления необходимо выполнить ряд условий.

"Мы хотим, чтобы РУСАДА занималась проведением допинг-тестов российских спортсменов, но это также будут делать и структуры WADA. Мы хотим, чтобы все спортсмены на Олимпийских играх в Пхенчхане были "чистыми". Сам факт того, что РУСАДА пока не является частью WADA, не должен стать причиной того, что российские спортсмены не смогут принять участие в Играх", - сказал Риди.

Среди упомянутых условий - открытие доступа к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, введение правил, исключающих конфликт интересов, а также независимость главы наблюдательного совета РУСАДА и его заместителя.