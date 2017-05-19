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WADA не получит право применять санкции к НОК и федерациям до ОИ-2018

Спорт
19 мая, 9:33 UTC+3 МОНРЕАЛЬ Олег Кошелев, Даниил Студнев

В четверг совет учредителей WADA проголосовал за утверждение плана, который может позволить организации применять санкции не только к спортсменам, но и к НОК и международным федерациям

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Крейг Риди

Крейг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

МОНРЕАЛЬ /Канада/, 19 мая. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Даниил Студнев/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не успеет получить право применения санкций к Национальным олимпийским комитетам (НОК) и международным федерациям за нарушения антидопинговых правил до зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Такое мнение ТАСС высказал президент WADA Крейг Риди.

В четверг совет учредителей WADA проголосовал за утверждение плана, который может позволить организации применять санкции не только к спортсменам, но и к НОК и международным федерациям.

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"Не думаю, что нам удастся получить это право до Олимпиады в Пхенчхане. Это не самый срочный вопрос, так как для нас принципиально сделать единый международный антидопинговый стандарт, который бы включал себя требования по лабораториям и самой процедуре тестирования", - сказал Риди.

По его словам, инициативу WADA не стоит рассматривать с точки зрения санкций. "Мы хотим, чтобы в будущем все участники спортивного движения подчинялись одним правилам соответствия. Это делается ради повышения антидопингового соответствия во всем мире", - отметил Риди.

"Окончательно это решение будет принято советом учредителей WADA. Что касается согласия стран, федераций и национальных олимпийских комитетов, то все эти структуры представлены в совете", - добавил Риди.

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