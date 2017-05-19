Третья в России шахматная гостиная имени Владимира Дворковича открылась в Томске

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Третья в России постоянно действующая шахматная гостиная имени международного шахматного арбитра Владимира Дворковича открылась в пятницу в Томске.

"Пока это третья постоянная гостиная после Москвы и Таганрога. В некоторых городах организуют временные", - сказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, сын именитого шахматного арбитра.

После церемонии открытия гроссмейстер Александр Морозевич провел сеанс одновременной игры со студентами томских университетов. Также прошел турнир по быстрым шахматам, в нем приняли участие 28 детей, из них 8 - с ограниченными возможностями здоровья.

В шахматной гостиной ключевым звеном является детский шахматный центр, где реализуются уникальные подходы к поддержке талантливых детей, в т. ч. через организацию дистанционных занятий с тренерами. В центре проводятся шахматные праздники и официальные спортивные соревнования. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, оставшимся без попечения родителей.