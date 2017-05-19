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Бегунья Сивкова из-за проблем со здоровьем пропустит турнир в Германии

Спорт
19 мая, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Спортсменка немного простыла и страдает аллергией

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лидер женской сборной России в спринтерском беге Кристина Сивкова, допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных стартах в статусе нейтрального спортсмена, из-за проблем со здоровьем пропустит турнир в немецком Тюбингене, который пройдет 20 мая. Об этом сообщил ТАСС личный тренер бегуньи Виктор Васяткин.

"Кристина не выступит на завтрашнем турнире в Германии, - сказал Васяткин. - Причиной стали возникшие проблемы со здоровьем. Она немного простыла, да и аллергия дает сейчас о себе знать".

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"Сивкова также не выступит и на турнире в Риге 25 мая, на который была заявлена, - продолжил тренер. - Если она успеет восстановиться, то поедет на командный чемпионат России в Сочи".

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Сивкова.

Первым стартом для Сивковой после возвращения стал турнир Мeeting de Montgeron, который проходил 13 мая в одном из парижских пригородов. Россиянка тогда заняла в беге на 100 м только седьмое место с результатом 11,71 секунды, объяснив неудачное выступление обострившимся проблемами со здоровьем.

Командный чемпионат России пройдет с 25 по 26 мая.

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