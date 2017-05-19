Бегунья Сивкова из-за проблем со здоровьем пропустит турнир в Германии

Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной желдороге за 4 месяца вырос на 16%Транспорт 19 мая, 11:16
Цена барреля нефти марки Brent достигла $53Экономика и бизнес 19 мая, 11:12
Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в БразилииСпорт 19 мая, 11:11
Второй после аятоллы: кто поборется за пост президента ИранаМеждународная панорама 19 мая, 11:10
Экс-главе "Русгидро" Доду предъявлено обвинение в окончательной редакцииПроисшествия 19 мая, 11:04
В Петербурге открываются выставка и конференция "Столбовский мир. Доброе дело"Новости партнеров 19 мая, 11:04
Ибрагимович не приехал на церемонию вручения наград футболистам "Манчестер Юнайтед"Спорт 19 мая, 10:55
Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрюСпорт 19 мая, 10:45
СМИ: ранивший таксиста из-за русского языка охранник Яроша арестован на 60 днейПроисшествия 19 мая, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лидер женской сборной России в спринтерском беге Кристина Сивкова, допущенная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) до участия в зарубежных стартах в статусе нейтрального спортсмена, из-за проблем со здоровьем пропустит турнир в немецком Тюбингене, который пройдет 20 мая. Об этом сообщил ТАСС личный тренер бегуньи Виктор Васяткин.
"Кристина не выступит на завтрашнем турнире в Германии, - сказал Васяткин. - Причиной стали возникшие проблемы со здоровьем. Она немного простыла, да и аллергия дает сейчас о себе знать".
"Сивкова также не выступит и на турнире в Риге 25 мая, на который была заявлена, - продолжил тренер. - Если она успеет восстановиться, то поедет на командный чемпионат России в Сочи".
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых 20-летняя Сивкова.
Первым стартом для Сивковой после возвращения стал турнир Мeeting de Montgeron, который проходил 13 мая в одном из парижских пригородов. Россиянка тогда заняла в беге на 100 м только седьмое место с результатом 11,71 секунды, объяснив неудачное выступление обострившимся проблемами со здоровьем.
Командный чемпионат России пройдет с 25 по 26 мая.