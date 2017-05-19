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Метатель молота Сокирский из-за проблем с получением визы пропустит турнир в Халле

Спорт
19 мая, 10:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Менеджер спортсмена рассчитывает, что Сокирский примет участие в турнире во французском Монтре 1 июня

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МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, из-за проблем с получением шенгенской визы не выступит на турнире в немецком Халле, в котором изначально планировал принять участие. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Айвар Каротамм.

"Из-за проблем с получением визы мы не смогли вовремя заявить его на турнир в Халле, который пройдет 20 и 21 мая, - отметил Каротамм. - Однако мы надеемся, что Алексей примет участие в турнире во французском Монтре 1 июня".

Сокирский является жителем Крыма. Ранее личный тренер спортсмена Владимир Полешко сообщил ТАСС, что жители полуострова сталкиваются с проблемами в получении шенгенских виз, дающих право на въезд в большинство стран Европы.

32-летний Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Сильнейший из российских метателей Кирилл Иконников стал тогда пятым, однако в прошлом году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат этого спортсмена.

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной страны Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.

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