Метатель молота Сокирский из-за проблем с получением визы пропустит турнир в Халле

Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной желдороге за 4 месяца вырос на 16%Транспорт 19 мая, 11:16
Цена барреля нефти марки Brent достигла $53Экономика и бизнес 19 мая, 11:12
Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в БразилииСпорт 19 мая, 11:11
Второй после аятоллы: кто поборется за пост президента ИранаМеждународная панорама 19 мая, 11:10
Экс-главе "Русгидро" Доду предъявлено обвинение в окончательной редакцииПроисшествия 19 мая, 11:04
В Петербурге открываются выставка и конференция "Столбовский мир. Доброе дело"Новости партнеров 19 мая, 11:04
Ибрагимович не приехал на церемонию вручения наград футболистам "Манчестер Юнайтед"Спорт 19 мая, 10:55
Мутко рассчитывает, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрюСпорт 19 мая, 10:45
СМИ: ранивший таксиста из-за русского языка охранник Яроша арестован на 60 днейПроисшествия 19 мая, 10:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский метатель молота Алексей Сокирский, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, из-за проблем с получением шенгенской визы не выступит на турнире в немецком Халле, в котором изначально планировал принять участие. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Айвар Каротамм.
"Из-за проблем с получением визы мы не смогли вовремя заявить его на турнир в Халле, который пройдет 20 и 21 мая, - отметил Каротамм. - Однако мы надеемся, что Алексей примет участие в турнире во французском Монтре 1 июня".
Сокирский является жителем Крыма. Ранее личный тренер спортсмена Владимир Полешко сообщил ТАСС, что жители полуострова сталкиваются с проблемами в получении шенгенских виз, дающих право на въезд в большинство стран Европы.
32-летний Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Сильнейший из российских метателей Кирилл Иконников стал тогда пятым, однако в прошлом году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат этого спортсмена.
IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной страны Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.