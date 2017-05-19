Конгресс FIDE пройдет 7-15 октября в Турции

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Очередной конгресс Международной шахматной федерации (FIDE) пройдет 7-15 октября в турецкой Анталье. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"88-е заседание конгресса FIDE пройдет 7-15 октября, - говорится в сообщении. - Место проведения: Гёйнюк, провинция Анталья".