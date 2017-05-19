Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Бразилии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Самолет с членами бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" на борту совершил экстренную посадку на пути из Аргентины в Бразилию. Об этом сообщает O Globo.

Команда возвращалась после гостевого матча Кубка Либертадорес с аргентинским "Ланусом" (2:1). Самолет не смог приземлиться в Шапеко из-за проблем с местным аэропортом. В результате борт экстренно приземлился в бразильском Порту-Алегри, откуда футболисты добирались на автобусе до Шапеко 11 часов.

В конце ноября самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем Кубка.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

"Шапекоэнсе" смог защитить титул чемпиона штата Санта- Катарина, который он завоевал в прошлом году, а затем проиграл "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки.