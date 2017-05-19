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Самолет с футболистами "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Бразилии

Спорт
19 мая, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Самолет не смог приземлиться в Шапеко из-за проблем с местным аэропортом и экстренно приземлился в бразильском Порту-Алегри

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Футболисты "Шапекоэнсе"

Футболисты "Шапекоэнсе"

© EPA/LUIS EDUARDO NORIEGA A

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Самолет с членами бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" на борту совершил экстренную посадку на пути из Аргентины в Бразилию. Об этом сообщает O Globo.

Команда возвращалась после гостевого матча Кубка Либертадорес с аргентинским "Ланусом" (2:1). Самолет не смог приземлиться в Шапеко из-за проблем с местным аэропортом. В результате борт экстренно приземлился в бразильском Порту-Алегри, откуда футболисты добирались на автобусе до Шапеко 11 часов.

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"Шапекоэнсе" обыграл "Атлетико Насьональ" в первом матче Суперкубка Южной Америки

В конце ноября самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии. В авиакатастрофе погибли 19 игроков и членов тренерского штаба команды. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ". Впоследствии по инициативе колумбийского клуба Южноамериканская конфедерация футбола объявила "Шапекоэнсе" победителем Кубка.

Клуб сформировал группу футболистов для подготовки к новому сезону, который стартовал 26 января. Директор клуба Руи Коста также заявил, что номера трех выживших игроков не будут использоваться в этом сезоне.

"Шапекоэнсе" смог защитить титул чемпиона штата Санта- Катарина, который он завоевал в прошлом году, а затем проиграл "Атлетико Насьональ" в матче за Суперкубок Южной Америки.

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